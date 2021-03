São Manuel aplicará vacinas contra covid-19 para pessoas acima de 75 anos nesta sexta (12); serão distribuídas 220 senhas

Vacinação continuará durante toda a próxima semana

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Saúde irá iniciar a vacinação da primeira dose contra o Covid-19, no grupo das pessoas com 75 ou mais de idade a partir desta sexta-feira, dia 12, no sistema drive thru (dentro do carro) no poliesportivo, das 9h00 às 15h00. Será feita uma distribuição de 220 senhas a fim de evitar que as pessoas fiquem durante muito tempo na fila. A vacinação continuará durante toda a próxima semana e não existe a necessidade das pessoas enfrentarem longa fila de espera.

As pessoas que já tomaram a primeira dose e já tem agendada a data da segunda dose, devem continuar a ser dirigir ao Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua XV de Novembro, 591, ao lado do ginásio de esportes “Prof. Hélio da Silva”, no mesmo horário, das 9h00 às 15h00.

Aqueles que irão receber a vacina devem levar um documento que comprove a idade e ainda o CPF e a carteira de vacinação, se tiverem. As pessoas idosas que se encontram acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção, deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência, para deixar o nome em uma lista, para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

Nesta quinta-feira (11), a Vigilância Epidemiológica local recebeu mais 220 doses para a vacinação da primeira dose do grupo entre 75-77 anos de idade. Amanhã, novo lote deverá ser liberado para atender a esse mesmo grupo de pessoas. As pessoas com idade acima de 77 anos que ainda não se vacinaram podem procurar o sistema drive thru para tomar a primeira dose da vacina, em qualquer dia em que ela estiver sendo realizada (de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 15h00 no poliesportivo).