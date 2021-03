São Manuel suspende pedidos para reembolso do transporte escolar

Da Redação

A Administração Municipal subsidia o transporte escolar intermunicipal por meio de reembolso para estudantes residentes no município de São Manuel, que estejam cursando o ensino médio técnico, graduação, pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado.

Já havia sido elaborado um período de inscrição para a requisição do reembolso por parte dos alunos, que seria entre 15 a 19 de março, mas devido as novas restrições impostas pelo Governo do Estado para o combate a pandemia do Covid-19, que prevê que o atendimento no setor público não seja presencial, isto acabou ficando prejudicado.

A análise da solicitação é feita pelo pessoal do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que decide, após estudo social, se o aluno tem direito ao benefício. Como esse serviço de atendimento ao público está suspenso, temporariamente, o pedido de reembolso deverá ser feito em data ainda a ser divulgada pela Prefeitura Municipal.