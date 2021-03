Botucatu: Guarda Municipal realiza perseguição e prende homem por receptação de moto furtada

Suspeito ofereceu admitiu ter comprado a moto por R$ 300, mas ofereceu resistência à prisão

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) deteve um homem na região do Santa Maria por receptação a uma motocicleta furtada. A prisão ocorreu na noite desta sexta-feira, 12 de março, nas proximidades da escola municipal Jurema Ramos Cordeiro.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o acusado trafegava pelo bairro com uma Moto Honda CG 125 cilindradas, cor predominante do veículo verde, quando apresentou atitudes consideradas suspeitas pelos agentes municipais. Ao avistar a viatura, fugiu com o veículo, mas foi alcançado poucos metros adiante.

Em busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito mas, em consulta ao sistema de registro de veículos, foi constatado que a moto era produto de furto. Ao ser informado que seria conduzido até o Plantão Policial, o suspeito ofereceu resistência, sendo necessária a imobilização física do mesmo.

Declarou, posteriormente, que havia comprado o veículo por R$ 300, mas não informou quem efetuou a venda. Já no Plantão Policial, foi enquadrado no crime de receptação e resistência à prisão, como consta nos artigos 180 e 139 do Código Penal, respectivamente.