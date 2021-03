Botucatu tem 77 moradores internados para tratamento da Covid-19, maior número desde o início da pandemia

Desse total, 62 já possuem diagnósticos positivos ao coronavirus

Da Redação

Neste sábado, 13 de março, Botucatu registra seu maior número de moradores internados para tratamento da Covid-19. Segundo boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, são 77 pessoas sob cuidados médicos.

Desse total, 62 já possuem diagnósticos positivos ao coronavirus, onde 28 encontram-se em terapia intensiva (UTI).

São 48 pessoas internadas no Hospital das Clínicas, 23 na rede privada e 6 no Hospital do Bairro, na Vila dos Lavradores.

A taxa de ocupação de leitos em UTI está em 113% no Hospital das Clínicas, onde as 30 vagas estão em uso. Foi necessária a abertura de mais quatro espaços emergenciais. Na rede privada todos os dez leitos estão ocupados, obrigando o acionamento de mais um improvisado.

Há 430 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória, sendo que em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia de Covid-19 contabilizou 8654 casos confirmados em Botucatu, com 116 mortes. Além disso, 8130 pessoas estão recuperadas.