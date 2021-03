Conselhos Municipais são tema dos dois projetos em pauta na próxima sessão da Câmara

Da Redação

Na próxima segunda-feira, 15 de março, às 20h, começa na Câmara Municipal de Botucatu mais uma Sessão Ordinária. De forma remota, os vereadores estarão reunidos para os Expedientes e as deliberações da Ordem do Dia, que tem dois projetos relacionados aos Conselhos Municipais em pauta.

1) Projeto de Lei nº 8/2021, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre alteração do art. 7º da Lei nº 5.148/2010 (Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência), inserindo as figuras de 1° e 2° tesoureiros na composição da Mesa Diretora do Conselho, para atendimento das normas da Receita Federal.