Covid-19: Brasil registra 421.604 casos de covid-19 durante a semana

Estados

O informe do Ministério da Saúde trouxe 15 estados e o Distrito Federal com aumento na semana epidemiológica 9, enquanto oito ficaram estáveis e três tiveram redução. Os maiores aumentos ocorreram em Rondônia (32%) e no Rio Grande do Sul (30%). Já as quedas mais acentuadas ocorreram no Amazonas (-23%) e em Roraima (-16%).

Quando consideradas as mortes, o número de estados com acréscimo nas curvas foi de 23 – sete a mais do que na semana anterior, quando os estados com tendência de alta somaram 16. Outros dois ficaram estáveis e dois tiveram diminuição em relação ao balanço da semana anterior.

Os aumentos mais representativos foram registrados no Maranhão (92%) e no Rio Grande do Sul (74%). As quedas aconteceram no Rio de Janeiro (-22%) e Amapá (-6%).

Segundo aponta o boletim epidemiológico, os casos estão mais fortes nas regiões interioranas. Enquanto capitais e cidades adjacentes foram responsáveis por 38% dos novos diagnósticos positivos, cidades do interior responderam por 62% das novas contaminações.

Já em mortes, os municípios do interior ultrapassaram as regiões metropolitanas. As cidades do interior foram responsáveis por 54% das vidas perdidas e as capitais e cidades adjacentes por 46%.

Mundo

Em relação à velocidade da pandemia em diferentes nações do mundo, o Brasil encostou nos Estados Unidos, ficando um pouco abaixo do país no número de casos novos por semana. Enquanto aqui foram registrados 421.604, lá o número ficou em 425.655. Em seguida vêm França, Itália e Índia.

Sobre o total de mortes, o Brasil também se aproximou dos EUA. Enquanto aqui foram confirmadas 10.104 vidas perdidas para a pandemia, lá as autoridades de saúde notificaram 12.110 vítimas fatais. Os Estados Unidos vêm experimentando uma queda deste índice, que já chegou a ter quase 25 mil óbitos por semana.