Botucatu: grupo faz ato em frente ao Tiro de Guerra e pede intervenção militar no país

Manifestantes protestaram contra as medidas restritivas do Plano SP de combate à Covid-19

Da Redação. Fotos: Redes Sociais

Um grupo de manifestantes reuniu-se na manhã deste domingo, 14 de março, para pedir intervenção militar no Brasil. O ato, convocado por meio das redes sociais e grupos de WhatsApp, ocorreu em frente ao Tiro de Guerra de Botucatu, na Cohab 1.

Os manifestantes protestaram contra as medidas restritivas do Plano São Paulo de combate à Covid-19, principalmente quanto ao fechamento do comércio, bares e restaurantes. O grupo protestou, ainda, contra o ato do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula pela Lava Jato na Justiça Federal do Paraná.

Botucatu vivencia o recrudescimento da pandemia, tendo registrado mais de 400 casos do novo coronavírus na última semana e possui 77 pessoas internadas em hospitais.

Leia mais: