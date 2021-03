Com isso são 15 mortes ocorridas no mês de março

Da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) registrou neste domingo, 14 de março, mais uma morte de botucatuense por Covid-19. É a 117ª fatalidade desde o início da pandemia, há um ano.

A vítima é um homem de 50 anos, que estava internado na UTI do hospital. Com isso são 15 mortes ocorridas no mês de março.