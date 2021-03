Botucatu tem mais de 80 novos casos de Covid-19 neste domingo (14)

Com isso, o total vai a 8738 pessoas infectadas

Boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde aponta o acréscimo de 84 novos casos confirmados de Covid-19 em Botucatu neste domingo, 14 de março. Com isso, o total vai a 8738 pessoas infectadas, desde o início da pandemia.

Neste momento 77 botucatuenses estão internados para tratamento médico, sendo que 65 já são positivos a doença e 29 encontram-se em terapia intensiva (UTI).

A taxa de ocupação de leitos em UTI no Hospital das Clínicas (HCFMB) é de 113%, onde todas as 30 vagas oficiais estão em uso, sendo necessária a abertura de mais quatro espaços emergenciais. Na rede privada o índice está em 110%, com todas as dez vagas ocupadas.

Há, ainda, 370 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processadas por crime contra a saúde pública.

A pandemia matou 117 moradores da Cidade, enquanto outras 8170 se recuperaram.