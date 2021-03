Botucatu: rede privada de Saúde atinge 150% de ocupação em leitos UTI para Covid-19

Foi necessária a abertura de mais cinco espaços emergenciais

Da Redação

A rede privada de saúde de Botucatu atingiu seu maior nível de ocupação em leitos de terapia intensiva (UTI) nesta segunda-feira, 15 de março.

Segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a unidade tinha 150% de uso de sua estrutura de UTI ocupada. Ou seja, além dos dez leitos oficiais, foi necessária a abertura de mais cinco espaços emergenciais.

A unidade, que recebe pacientes no hospital instalado na Vila Assumpção, tem 28 botucatuenses internados.

Em comunicado publicado no site oficial da cooperativa médica mantenedora da rede privada, o diretor presidente da entidade, Walfrido Jackson Oberg, ressalta medidas como a ampliação dos leitos em terapia intensiva, além da adequação de enfermaria e aquisição de novos respiradores.

Dentre as medidas já tomadas estão a expansão do número de leitos de UTI no Hospital Unidade II, com a possibilidade de mais 05 leitos somados aos 10 já disponibilizados exclusivamente para o tratamento da COVID. O número de leitos de enfermaria também cresceu e foram adquiridos 06 novos ventiladores (respiradores), com monitoramento eletrônico, além de aporte ao quadro funcional assistencial e de médicos plantonistas. O estoque de oxigênio vem sendo rigorosamente monitorado, a fim de que os dois tanques de 10.000 m³/cada, mantenham-se constantemente cheios. O estoque de medicamentos e insumos é acompanhado diariamente e conta com uma “reserva de segurança” a fim de evitar desabastecimento. O parque tecnológico e de assistência foi ampliado para manter o serviço prestado sempre em nível de excelência, contando com os modernos métodos de suporte à vida, de diagnóstico e tratamento necessários, incluindo protocolos terapêuticos atualizados e alinhados com o preconizado e adotado mundialmente.

Além do atendimento a seus conveniados, a rede privada mantém acordo com a Prefeitura de Botucatu para dar suporte em caso de sobrecarga do sistema público de saúde.