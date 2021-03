Botucatu tem 85 pessoas internadas em hospitais, maior número desde o início da pandemia

Além disso, 31 encontram-se em terapia intensiva (UTI)

Botucatu atingiu nesta segunda-feira, 15 de março, o maior número de pessoas internadas em hospitais para tratamento da Covid-19. Ao todo, 85 munícipes recebem cuidados médicos.

Desse total, 66 possuem diagnósticos positivos ao novo coronavirus. A divisão entre os botucatuenses ficou com o Hospital das Clínicas (HCFMB), que concentra 51 pessoas. Já a rede privada tem 28 pacientes e o Hospital do Bairro, seis internados. Além disso, 31 encontram-se em terapia intensiva (UTI).

As taxas de ocupação de leitos em UTI estão em 113% no HCFMB, onde as 30 vagas encontram-se em uso. Foi necessária a abertura de mais quatro espaços emergenciais. Na rede privada o valor chega a 150%, com as dez vagas oficiais ocupadas, obrigando a abertura de mais cinco espaços emergenciais.

Há 340 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória. Caso ocorra descumprimento, podem ser processados por crime contra a saúde pública.

Cidade atingiu 8796 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, com 117 mortes e 8274 recuperados.