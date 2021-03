Pátio da Estação Ferroviária de São Manuel será transformado em posto de vacinação contra a Covi-19

Vacinação da primeira dose para as pessoas com 75 ou mais de idade continua no sistema drive thru

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (15), atendendo a uma solicitação da Diretoria Municipal de Saúde, foi interditado o pátio da Estação (Praça Lauro de Oliveira), para a montagem de duas tendas, onde será instalado mais um posto de vacinação contra o Covid-19.

A Diretoria de Gestão e Serviços, juntamente com o Setor de Trânsito interditaram o local e o trânsito está sendo desviado para a avenida do Café, nos dois sentidos, interligando a Rua Cel Joaquim Floriano e Avenida Sebastiana de Barros.

Com o aumento de número de pessoas que irão começar a tomar a vacina contra o Covid-19, a Diretoria de Saúde resolveu abrir esse novo posto de vacinação, para proporcionar maior comodidade e rapidez ao público alvo e com isso passará a contar com 3 postos, sendo ´que dois já estão em funcionamento, um no poliesportivo (1ª. dose) e outro no CCI-Centro de Convivência do Idoso (2ª. dose). Para aquelas pessoas que não podem se locomover ou irem até os locais de vacinação, a imunização está sendo feita em casa, após o agendamento no Posto de Saúde mais próximo da residência da pessoa que apresenta esta dificuldade.

A vacinação da primeira dose para as pessoas com 75 ou mais de idade continua no sistema drive thru no poliesportivo nesta segunda-feira, e a segunda dose na data agendada pode ser tomada no CCI- Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua XV de Novembro, 591, ao lado do ginásio “Prof. Hélio da Silva”, sempre das 9h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira.