Pignatari é eleito presidente da Assembleia Legislativa até 2023

Da Redação

Eleito com 65 votos, o deputado Carlão Pignatari é o novo presidente da Alesp e será responsável por conduzir o Parlamento no próximo biênio (2021-2023), enquanto os cargos de 1° e 2° secretários serão ocupados, respectivamente, por Luiz Fernando T. Ferreira, que conquistou 60 votos, e Rogério Nogueira, com 65 votos.

Além de Pignatari, a disputa pela presidência da Casa contou com mais três candidatos. O deputado Major Mecca (PSL) teve 16 votos e ficou em segundo lugar, seguido por Sergio Victor (NOVO), com 5 votos, e Carlos Giannazi (PSOL), que recebeu o apoio de 4 parlamentares.

Na ocasião, os parlamentares também elegeram Wellington Moura, como 1º vice-presidente e André do Prado, como 2º vice-presidente. Ainda serão escolhidos as deputadas ou deputados que ocuparão os cargos de 3º e 4° secretários e 3º e 4° vice-presidente da Alesp no biênio.

Fernando Cury não votou por estar suspenso das atividades parlamentares, devido ao caso envolvendo denúncia de assédio por Isa Penna.