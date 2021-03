SP inicia vacinação de idosos com 70 e 71 anos contra Covid-19 ainda em março

Pré-cadastro no site “Vacina Já” economiza 90% no tempo de atendimento para imunização

Da Redação

O Governador João Doria anunciou, nesta segunda-feira (15), a vacinação contra Covid-9 de idosos com 70 e 71 anos ainda neste mês de março. A partir do dia 29, a campanha passará a incluir as 600 mil pessoas que integram esta faixa etária e poderão receber a primeira dose do imunizante.