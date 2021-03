Avaré registra mais 6 mortes pela Covid-19; total chega a 69

Além disso, a Cidade tem 3902 casos confirmados com 3661 pessoas recuperadas

Da Redação

Avaré contabilizou mais seis óbitos de moradores decorrentes da covid-19, nas últimas 48 horas. É o que aponta o boletim da Secretaria Municipal da Saúde. As vítimas são:

Dia 15: paciente de 85 anos do sexo feminino;

Dia 16: pacientes de 62, 55, 69 e 65 anos do sexo feminino; paciente de 54 anos do sexo masculino.

Além disso, a Cidade tem 3902 casos confirmados com 3661 pessoas recuperadas. Há 142 avareenses em isolamento domiciliar, 28 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Avaré (23 internados na Ala 5 e 5 pacientes internados na Ala 1), 2 munícipes internados em hospitais de outros municípios.

A disponibilização diária no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré e no Facebook, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov. br/index.php/coronavirus.