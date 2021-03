Centro da Fundação CASA de Botucatu participa do I Torneio de Damas

Ao todo, 160 adolescentes internados em todo o Estado participarão da Etapa Estadual,

Da Redação

Os jovens que cumprem medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de Botucatu estão participando da primeira seletiva do I Torneio Virtual de Damas realizado pela Instituição.

As partidas têm como objetivo descobrir quais são os dois melhores jogadores do centro de Botucatu, que integrarão a equipe virtual de 20 jovens representando a região Sudoeste na etapa Estadual do torneio.

Ao todo, 160 adolescentes internados em todo o Estado participarão da Etapa Estadual, que acontece no dia 26/03.

As disputas ocorrerão pela plataforma gratuita https://lidraughts.org/, a partir de computadores com acesso à internet nos centros socioeducativos. O Torneio se destina a adolescentes de ambos os sexos, sem separação ou categorização de modalidade.

A fase estadual é organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA.

Entre os objetivos da competição está a disseminação da prática do jogo de forma virtual, colaborando na inclusão digital dos jovens e valorizando o aspecto pedagógico, uma vez que auxilia no desenvolvimento de capacidades cognitivas.

“A damas é um jogo de tabuleiro de séculos e ajuda a estimular capacidades nos adolescentes quanto ao raciocínio lógico na busca da melhor estratégia e mesmo a organização dos elementos para atingir um fim”, afirma o secretário da Justiça e Cidadania e presidente da Fundação CASA, Fernando José da Costa.

Durante a pandemia da Covid-19, a Fundação CASA tem adaptado o atendimento socioeducativo para atividades pedagógicas que mantenham o distanciamento social entre os adolescentes.

A execução de medida socioeducativa em regime fechado no Estado de São Paulo é um serviço público essencial e sua realização tem sido adequada conforme as fases do Plano São Paulo, do Governo de São Paulo.