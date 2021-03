Cursos online e gratuitos são oferecidos para Empreendedores

De março a dezembro de 2020, ramo obteve crescimento de 13,23%

Da Agência Educa Mais Brasil

Com a alta na taxa de desemprego no Brasil, a solução de diversos brasileiros foi recorrer ao empreendedorismo. De acordo com Dados do Portal do Empreendedor de 2020, o país atingiu a marca de 13,5 milhões de desempregados no mês de setembro, 3,4 milhões a mais que em maio. Esse número representa uma alta de 33,1%.

Por isso, a solução encontrada para fugir da crise foi empreender. Entre março e dezembro de 2020 cerca de 1,49 milhões de novas formalizações foram criadas, esse número representa um crescimento de 13,23% de novos empreendedores no mercado de trabalho.

Porém, a iniciativa de abrir uma empresa requer noções sobre gestão, finanças e comunicação, para conseguir enxergar uma oportunidade pouco explorada no mercado e, principalmente, conhecer a área que se pretende atuar.

Para isso, os cursos gratuitos sobre Empreendedorismo são opções para aprender sem precisar sair de casa. Confira, a seguir, a lista com alguns cursos oferecidos na área:

1 – Iniciando um Pequeno e Grande Negócio

Esse curso é ofertado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Disponibilizado gratuitamente, é voltado para quem pretende abrir seu próprio negócio e precisa adquirir conhecimentos sobre Empreendedorismo. Com carga horária de 30 horas, as aulas são 100% on-line e as inscrições podem ser feitas a qualquer momento.

2 – Como Analisar o Mercado

O curso é voltado para potenciais empreendedores que estão em fase de abertura de um negócio, interessados em estudar o mercado e, principalmente, o comportamento de seu público-alvo. O curso Como Analisar o Mercado do Sebrae é realizado 100% on-line e gratuito.

3 – Aprender a Empreender

O curso é destinado para quem quer iniciar o primeiro negócio. Possui 16 horas de duração, é ofertado de forma on-line e é voltado para ensinar noções básicas de como administrar um empreendimento ou, até mesmo, melhorar o desempenho de uma empresa já em funcionamento.

4 – Marketing Digital para Empreendedores

O curso está disponível na plataforma Coursera, ofertado pela Universidade de São Paulo (USP), voltado para quem deseja entender melhor os principais pontos do Marketing Digital, como SEO (otimização para mecanismos de busca), Testes AB e como gerenciar um funil de conversão. Além disso, o curso ensina como construir um E-mail Marketing para desenvolvimento da estratégia correta para sua empresa ou startup. A inscrição é gratuita e pode ser feita na plataforma Coursera.