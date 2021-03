Divulga lista de estudantes contemplados com auxílio transporte em Botucatu

A Prefeitura Municipal de Botucatu, por meio da Assessoria de Políticas de Inclusão, torna pública a lista de contemplados pelo Programa de Auxílio ao Estudante (PAE), instituído pela Lei 5.723/2.015, ALTERADA PELA Lei nº 6149 de 28 de fevereiro de 2020 e regulamentado pelo Decreto 12201/2.021.

Faz-se saber que as informações que seguem referem-se ao exercício de 2021.

Conforme deliberação da Comissão de Classificação instituída pela portaria nº 12202/2.021, foi fixado custo médio por destino do transporte, à partir da média aritmética dos valores apresentados pelos estudantes inscritos, considerando o destino e periodicidade do transporte.

Fica estabelecido o valor médio por destino conforme tabela abaixo:

DESTINO VALOR AVARÉ R$ 486,86 BAURU R$ 473,52 APARECIDA DE SÃO MANUEL R$ 327,61 SÃO MANUEL R$ 301.83

O PAE contemplou estudantes com renda familiar de até três salários mínimos nacional, fixando um percentual de concessão de 35% a 65% do custo médio por destino, em função da renda per capta.

Seguem os valores por destino conforme tabela abaixo:

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL AVARÉ R$ 486,86 65% R$ 316,45 R$ 1.898,75 R$ 3.797,50 60% R$ 292,11 R$ 1.752,69 R$ 3.505,39 55% R$ 267,77 R$ 1.606,63 R$ 3.213,27 50% R$ 243,43 R$ 1.460,58 R$ 2.921,16 45% R$ 219,08 R$ 1.314,52 R$ 2.629,04 40% R$ 194,74 R$ 1.162,46 R$ 2.336,92 35% R$ 170,40 R$ 1.022,40 R$ 2.044,81

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL BAURU R$ 473,52 65% R$ 307,68 R$ 1.846,68 R$ 3.693,36 60% R$ 284,11 R$ 1.704,67 R$ 3.409,34 55% R$ 260,43 R$ 1.562,61 R$ 3.125,23 50% R$ 236,76 R$ 1.420,56 R$ 2.841,12 45% R$ 213,08 R$ 1.278,50 R$ 2.557,00 40% R$ 189,40 R$ 1.136,44 R$ 2.272,89 35% R$ 165,73 R$ 994,39 R$ 1.988,78

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL APARECIDA DE SÃO MANUEL R$ 327,61 65% R$ 212,94 R$ 1.277,67 R$ 2.555,35 60% R$ 196,56 R$ 1.179,39 R$ 2.358,79 55% R$ 180,18 R$ 1.081,11 R$ 2.166,22 50% R$ 163,80 R$ 982,83 R$ 1.965,66 45% R$ 147,42 R$ 884,54 R$ 1.769,09 40% R$ 131,04 R$ 786,28 R$ 1.572,52 35% R$ 114,66 R$ 687,98 R$ 1.375,96

DESTINO PREÇO MÉDIO DO DESTINO PERCENTUAL DE CONCESSÃO VALOR MENSAL VALOR SEMESTRAL VALOR ANUAL SÃO MANUEL R$ 301,83 65% R$ 196,18 R$ 1.177,13 R$ 2.354,27 60% R$ 181,09 R$ 1.086,58 R$ 2.173,17 55% R$ 166,00 R$ 996,03 R$ 1.992,07 50% R$ 150,91 R$ 905,49 R$ 1.810,98 45% R$ 135,82 R$ 814,94 R$ 1.629,88 40% R$ 120,73 R$ 724,39 R$ 1.448,78 35% R$ 105,63 R$ 633,78 R$ 1.267,56

O depósito será creditado em conta bancária em nome do próprio Estudante, no mês em que o mesmo apresentar documento comprovando o retorno às aulas presenciais.

Lembrando que o estudante que for contemplado, e que ainda não apresentou seu comprovante de matrícula, deverá apresentar na Assessoria Políticas de Inclusão, na Avenida Rafael Serra nª 460, Bairro Alto, até dia 31 / 03 /2021, para que este possa receber o crédito em sua conta, a partir do mês que for confirmado o retorno de suas aulas presenciais, através de documento fornecido pela Faculdade ( para estudantes de graduação) e ou pela escola do Ensino Médio Integrado ( para estudantes do ensino técnico integrado).

Lista de Alunos contemplados pelo PAE 2.020: