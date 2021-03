Homem é preso após agredir os pais; motivação seria recusa por dinheiro para comprar droga

Acusado de 22 anos queria dinheiro para comprar drogas

Da Redação

Na tarde de domingo (14), após acionamento via telefone de emergência 199 da GCM, foi informado que um indivíduo agressivo e alterado estaria agredindo seus pais no bairro da Cohab 5.

As equipes da GCM compostas pelos agentes, GCMs Aline, Destro e Souza com apoio dos agentes GCMs Braga e de Paula se deslocaram até o local.

Em contato com as vítimas foram informados que seu filho de 22 anos queria dinheiro para comprar drogas e com a negativa dos pais passou a agredi-los.

Os agentes da GCM após detenção do agressor encaminharam os pais para atendimento hospitalar e posteriormente conduziram as partes ao plantão policial na cidade de Botucatu, onde após tomar ciência dos fatos a autoridade policial presente ratificou a voz de prisão e o indivíduo permaneceu a disposição da justiça.