Hospital das Clínicas de Botucatu atinge novo pico de internações e está com 120% de ocupação na UTI Covid-19

Todas as 30 vagas estão em uso, sendo necessária a abertura de mais seis espaços

Da Redação

Unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para assistência à Covid-19 na região, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu novo pico de internações nesta terça-feira, 16 de março. Segundo boletim fornecido pelo estabelecimento, a taxa de ocupação é de 120% nos leitos de terapia intensiva (UTI).

Com isso, todas as 30 vagas estão em uso, sendo necessária a abertura de mais seis espaços emergenciais para atender aos pacientes, vindos de todo o interior paulista. Neste momento, 80 pessoas encontram-se sob cuidados médicos no HCFMB, onde 55 já possuem diagnósticos positivos ao novo coronavírus. Já na enfermaria exclusiva, de 5o leitos, 44 estão ocupados.

O HCFMB tem atingido diariamente sua ocupação máxima de leitos de UTICOVID. Nesta terça-feira, permanecemos com 120% de ocupação, o que significa que, além dos 30 leitos de UTICOVID disponíveis no HC, mais seis leitos estão ocupados por pacientes covid positivo. O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência a todos os pacientes que precisam do HC neste momento., salienta o hospital em nota oficial.

Enquanto aguarda a ampliação de seus leitos em UTI, que passariam a ser 40, o HCFMB contabiliza 202 mortes e 387 estão recuperados da Covid-19.