Pardini decreta lockdown em Botucatu pelos próximos dois finais de semana

As regras estabelecem critérios para circulação de pessoas e funcionamento de estabelecimentos comerciais

Da Redação

O agravamento da pandemia de covid-19 em Botucatu fez com que o prefeito Mário Pardini (PSDB) editasse no início da noite desta terça-feira, 16 de março, o decreto 12.145 que estabelece lockdown no município durante os dois próximos finais de semana. As medidas mais severas terão início na sexta-feira, 19.

As restrições serão válidas das 20 horas do dia 19 até às 6 horas da manhã do dia 22 de março, e das 20 horas do dia 26 até às 26 horas da manhã do dia 29 de março. As regras estabelecem critérios para circulação de pessoas e funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Segundo consta no decreto, o funcionamento estará permitido apenas aos serviços emergenciais de saúde: farmácias, hospitais e Prontos Socorros. Já o setor de alimentação funcionará apenas por delivery, incluindo supermercados, mercearias, hortifrutis e padarias.

A circulação de pessoas será restrita aos serviços obrigatórios. As pessoas deverão comprovar com documento o motivo da locomoção. Não há menção sobre proibição ou fechamento de acesso de espaços públicos como praças e parques.

Segundo o decreto, as pessoas deverão “portar e exibir, quando requeridos pela fiscalização, além dos documentos pessoais de identificação e de comprovação de endereço residencial; nota fiscal da compra ou prescrição médica do medicamento adquirido ou a ser adquirido; atestado de comparecimento na unidade de saúde de prestação do atendimento ou socorro médico ou prescrição de medicamentos resultante do atendimento; carteira de trabalho, contracheque, contrato social de empresa que seja sócio, declaração de terceiro com identificação do indivíduo, do declarante e do endereço da prestação dos serviços; tíquete ou imagem da passagem ou comprovação de destino ou origem intermunicipal; ou comprovação da urgência ou da necessidade inadiável por qualquer meio ou declaração própria ou de terceiro da ocorrência do fato”.

Outro ponto frisado é quanto aos serviços municipais. Segundo o artigo 6º do decreto, “ficam suspensos, no período de que trata o art. 2º deste decreto, os serviços públicos municipais, estaduais e federais, incluindo o atendimento ao público, exceto os serviços de saúde, de segurança, de justiça de urgência, de fornecimento e tratamento de água, de energia elétrica, de saneamento básico, de coleta de lixo orgânico, de telecomunicações, de assistência social, serviços funerários, cemitérios, de segurança alimentar e os serviços administrativos que lhes deem suporte”.

O decreto completo pode ser acessado aqui.

Medidas tentam conter a explosão de casos de covid-19 no município. Nesta terça-feira, 16 de março, Botucatu atingiu 8796 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, com 118 mortes e 8274 recuperados. Há 340 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória. Outros 85 munícipes recebem cuidados médicos em hospitais.

Os índices de ocupação em hospitais de Botucatu chegaram a níveis críticos, com saturação dos serviços. No Hospital das Clínicas (HCFMB), vinculado ao SUS, o índice está acima de 100% há pelo menos um mês. Hoje, todas as 30 vagas estavam ocupadas, sendo necessária a abertura de mais seis espaços emergenciais. Na rede privada, que concentra dez leitos, havia 15 pessoas em terapia intensiva, ou seja, com 150% de ocupação.

O agravamento do quadro em todo o Estado de São Paulo em relação as taxas de ocupação de leitos de UTI e aceleração da… Publicado por Pardini em Terça-feira, 16 de março de 2021

Reunião no gabinete e silêncio da Secretaria de Comunicação

A decisão ocorreu após diversas reuniões durante a tarde de hoje no gabinete da Prefeitura. Estavam presentes representantes de alguns segmentos comerciais, entidades representativas como o Sincomercio, Sincomerciarios, ACEB, e os setores de indústrias, supermercados e postos de gasolina, bem como do Hospital das Clínicas , da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu e da cooperativa que gerencia a rede privada.

Por diversas vezes a reportagem do Notícias Botucatu entrou em contato nesta terça-feira, 16 de março, com a assessoria do prefeito e a Secretaria de Comunicação para obter informações a respeito, mas foi ignorada e não teve retorno algum. Procedimento este adotado em outros questionamentos e demandas enviadas anteriormente e que também foram ignoradas pelo setor.