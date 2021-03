Turismo de Botucatu se reúne com setores para debater qualificação, potencialidades, desafios e alternativas durante a pandemia

Setores como o do Turismo Rural, Promotores e Organizadores de Eventos, e da Rede Hoteleira já tiveram contato

Iniciativa da Secretaria Adjunta de Turismo tem reunido diversos setores de Botucatu para debater e buscar alternativas para os efeitos da pandemia.

O “Conversando com a SAT”, leva informações aos setores como as potencialidades do Município no que diz respeito a vocação turística rural, apoio e instrução a empresários na profissionalização de seus negócios, expansão e roteirização.

Setores como o do Turismo Rural, Promotores e Organizadores de Eventos, e da Rede Hoteleira já tiveram contato com os representantes da Secretaria.

“Botucatu possui alternativas para todos os setores da economia, e nossa intenção é, em um primeiro momento ouvir as demandas e necessidades desse grupo, e junto a eles pensar e elaborar estratégias que sejam interessantes para eles e toda a Cidade. É importante que esse canal entre administração municipal e setores seja sempre aberto e de trocas”, afirmou a Secretária Adjunta de Turismo, Roberta Sogayar.

Os setores que desejarem o contato com a Secretaria Adjunta de Turismo em Botucatu devem agendar através dos telefones (14) 3811-1490 e (14) 3811-1508 e do e-mail turismo@botucatu.sp.gov.br.