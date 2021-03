Às vésperas do lockdown, Botucatu contabiliza 9 mil pessoas infectadas pela Covid-19

Foram confirmados 181 novos casos; hospitais da Cidade têm 86 botucatuenses em tratamento

Da Redação

A menos de 48 horas de ter medidas mais restritivas quanto a circulação de pessoas, Botucatu atingiu mais uma marca na pandemia de Covid-19. Nesta quarta-feira, 17 de março, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 181 novos casos da doença, fazendo com que o total acumulado chegasse a 9.120 desde o início da pandemia, há um ano.

O número de pessoas internadas em hospitais para tratamento também apresentou crescimento, chegando a 86. Desse total, 52 estão no Hospital das Clínicas (HCFMB), 7 no Hospital do Bairro e 27 na rede privada de saúde. Do acumulado, 57 já têm diagnóstico positivo ao novo coronavírus.

As taxas de ocupação de leitos em terapia intensiva mantêm-se em níveis de saturação, com o HCFMB tendo 120% de sua capacidade. Todas as 30 vagas estão ocupadas, sendo necessária a abertura de mais seis espaços emergenciais. Já na rede privada, que possui dez leitos, há dezesseis pacientes, o que faz com que o índice esteja em 160%.

Botucatu também atingiu nesta quarta-feira o maior número de pessoas em quarentena domiciliar obrigatória: 544. Em caso de descumprimento podem ser processadas por crime contra a saúde pública.

Com mais dois óbitos registrados hoje, as fatalidades chegam a 122, enquanto que são 8397 pessoas recuperadas.