Botucatu já aplicou mais de 20 mil doses de vacina contra a Covid-19; valor equivale a 14% da população

Por Flávio Fogueral

Prestes a completar dois meses da campanha de vacinação contra a Covid-19, Botucatu atingiu a marca de 22.003 doses aplicadas aos grupos prioritários, sendo a 29ª cidade que mais imunizou sua população. O dado consta no Vacinômetro, ferramenta oficial mantida pelo governo do Estado.

Do total aplicado até esta segunda-feira, 15 de março, 15.773 pessoas receberam a primeira dose dos imunizantes da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, ou da Oxford Astrazeneca. Já a segunda etapa contemplou 6.230 botucatuenses. Caso o valor for transferido para comparativo populacional, Botucatu teve 14,66% da população imunizada até o momento.

Em um primeiro momento foram imunizados os profissionais de saúde, idosos acima de 90 anos, internos em instituições de longa permanência como asilo e casas de repouso. Gradativamente a campanha foi se expandindo e, na última semana, contemplou pessoas acima de 75 anos.

No último sábado, 13 de março, botucatuenses acima de 75 anos compareceram à ação de aplicação realizada no Largo da Catedral e, pela primeira vez, na Avenida Universitária, nas proximidades da portaria da Fazenda Lageado. A Prefeitura de Botucatu não informou quantas pessoas receberam os imunizantes.

Idosos cujas idades já tenham sido contempladas pela campanha, e que não receberam as doses, podem procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além disso, profissionais de saúde que também estão sem imunização que constem no plano de vacinação podem realizar cadastro no site da Prefeitura de Botucatu.