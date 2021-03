Centro de São Manuel terá interdição de trânsito e desligamento de energia

Além da interdição, haverá desligamento da rede elétrica entre as 11h e 16h

No próximo sábado, 20, um trecho da Rua Moraes Gordo, no Centro, será interditado a partir das 08h para realização de manutenção da rede elétrica por parte da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Além da interdição, haverá desligamento da rede elétrica entre as 11h e 16h. O trecho que será interditado compreende desde a Vila Santa Helena (defronte a Capela Nossa Senhora das Graças) até o cruzamento com a Rua Batista Martins (entre a Loja 1 Real e Lojão da Queima).

De acordo com a Companhia, haverá substituição de postes e de estruturas, bem como recondutoramento da rede primária. Portanto, ao longo do dia, o trecho estará impossibilitado para trânsito ou estacionamento de veículos, com previsão de liberação para às 17h. Contamos com a compreensão e colaboração de todos.