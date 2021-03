Comissão da Câmara de Botucatu analisa relatório de sindicato sobre volta das aulas presenciais na Fase Vermelha

Análise foi sobre funcionamento presencial parcial das escolas de educação infantil

Da Redação

Os vereadores que compõem a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Meio ambiente e Assistência Social (Alessandra Lucchesi – PSDB, Sargento Laudo – PSDB, e Érika da Liga do Bem – REPUBLICANOS) analisaram na manhã desta terça-feira, 16 de março, dados recebidos do Sindicato dos Servidores Municipais a respeito do funcionamento presencial parcial das escolas de educação infantil no município no período de 22 de fevereiro e 12 de março.

Da reunião remota participaram como convidados os vereadores Marcelo Sleiman (DEM) e Palhinha (DEM), e o assessor parlamentar Rafael Romagnolli. A análise dos dados revelou que o município cumpriu com certa folga o requisito exigido pela legislação em relação à ocupação das unidades, com a frequência ficando abaixo dos 35% permitidos.

“Foi um momento também de pensar em estratégias de acompanhamento dessa situação e discutir a necessidade de elaborarmos uma legislação municipal que respalde o Poder Público a manter os planos de trabalho dos projetos conveniados através de fomento”, resumiu a presidente da Comissão, vereadora Alessandra Lucchesi.

