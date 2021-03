Hospital das Clínicas de Botucatu confirma abertura de 10 novos leitos UTI para Covid-19

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) terá oficialmente a partir de amanhã, 18, mais dez novos leitos de UTI e mais 20 leitos de enfermaria COVID ativos, exclusivos para a assistência e tratamento de pacientes com casos graves da COVID-19.

Reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo como hospital referência no enfrentamento à pandemia, que já completa um ano, o HCFMB oficializou a expansão no início do mês de março, após tratativas com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo (SES).

Estes dez novos leitos complementam os 30 que já estavam em funcionamento no HCFMB. Já os 20 novos leitos de enfermaria completam os 50 já ativos, totalizando assim 40 leitos de UTI COVID e 70 leitos de enfermaria COVID exclusivos para a assistência de pacientes com diagnóstico confirmado do novo coronavírus.

A abertura destes novos leitos, que serão custeados pelo Governo do Estado, por intermédio da SES, amplia e aprimora a assistência do HCFMB aos pacientes da região que o HC atende, a DRS VI Bauru, que abrange cerca de dois milhões de pessoas.

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, destacou a importância da expansão de leitos neste momento. “Agradeço o Governo Estadual e à SES por reconhecerem o trabalho realizado pelo HCFMB frente à pandemia. Tudo isso só é possível pelas equipes multidisciplinares que atuam de forma intensa, sem medir esforços para aprimorar a assistência do hospital. O meu muito obrigado à todos”.

A partir de amanhã, o cálculo da taxa de ocupação de leitos passará a ser feito com base no número de 40 leitos de UTI COVID.