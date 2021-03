Hospital das Clínicas de Botucatu contratará profissionais da saúde para atuação no combate à Covid-19

Todas as vagas são de prazo determinado e não haverá prova, somente análise de currículo

Da Redação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu comunica a abertura de processo seletivo para a contratação de Farmacêuticos, Médicos Psiquiatras, Nutricionistas, Técnicos de Farmácia e de Laboratório. As vagas são emergenciais e direcionadas para o combate à Covid-19.

As inscrições já podem ser feitas no site da Famesp. Todas as vagas são de prazo determinado, a inscrição é gratuita e não haverá prova, somente análise de currículo.

Os editais completos já estão disponíveis no site: www.famesp.org.br (menu Processos Seletivos / Hospital das Clínicas Botucatu).