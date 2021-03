Rede Bom Prato mantém atendimento na fase emergencial do Plano São Paulo

Assistência continuará mesmo em cidades que estejam implementando medidas de lockdown

Da Redação

Para continuar oferecendo refeição de qualidade em um dos momentos mais críticos da pandemia da covid-19, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da rede de restaurantes Bom Prato, mantém a oferta de três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) mesmo em cidades que estejam implementando medidas de lockdown .

“Nossa prioridade é responder com celeridade os impactos ocasionados pela crise sanitária que estamos enfrentando há um ano e garantir a segurança alimentar da população mais vulnerável do Estado”, afirma a Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. “As adaptações e medidas implementadas nos 59 restaurantes Bom Prato são exemplos do compromisso do Governo de São Paulo, principalmente nesta fase emergencial que, como sociedade, precisamos atuar juntos para frear o aumento de novos casos e conter a sobrecarga nos equipamentos de saúde”, completa.

O programa Bom Prato, que celebrou 20 anos em dezembro, conta com 59 unidades distribuídas em território paulista, oferecendo café da manhã, almoço e jantar, em embalagens descartáveis e com talheres, para retirada. Atualmente, a soma de refeições entregues neste formato chega aos 33 milhões, sendo mais de 687 mil gratuitamente para a população em situação de rua.

No início deste mês, o Governador João Doria prorrogou o serviço de atendimento aos finais de semana e feriados até 30 de abril, além do reforço da gratuidade para pessoas em situação de rua, devidamente cadastradas pelos municípios, que também permanece até essa data.

Os restaurantes populares oferecem café da manhã a R﹩0,50 (cinquenta centavos) e almoços e jantares a R﹩1,00 (um real cada), e seguem atendendo com horários ampliados, sendo café da manhã a partir das 7h; almoços a partir das 10h30 e jantares das 17h em diante ou enquanto durarem as refeições. Para reforçar os protocolos de segurança contra a covid-19, os usuários são orientados a manter o distanciamento nas filas, assim como usar máscaras. Além disso, as unidades disponibilizam álcool em gel para os usuários e lixeiras nas calçadas para manter a limpeza do entorno.

Confira a relação completa de unidades aqui .