Avaré ultrapassa 4 mil casos e 70 mortes pela Covid-19

Além disso, há 174 pessoas em isolamento domiciliar

Da Redação

Boletim da Secretaria de Saúde de Avaré desta quinta-feira, 18 de março, aponta 4027 casos confirmados e 71 óbitos pela Covid-19. Além disso, há 174 pessoas em isolamento domiciliar.

A Cidade registra 29 pacientes internados na Santa Casa de Misericórdia de Avaré (23 internados na Ala 5 e 6 pacientes internados na Ala 1), 3 internados em hospitais de outros municípios.

Foram contabilizados, ainda, 3750 recuperados pela doença em Avaré.

Além da disponibilização diária no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré e no Facebook, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov. br/index.php/coronavirus.