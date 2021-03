Botucatu: duas novas pontes na região central estão em etapas finais de conclusão

Nas próximas semanas ocorrerá a aplicação de massa asfáltica e construção de guias e sarjetas

Da Redação

As pontes das Ruas Antônio Bernardo e da Rua Edberto Roque Sforsin, na região central de Botucatu avançam para a etapa final de construção. Quem passa pelas redondezas dos dois equipamentos já consegue verificar as defensas de concreto instaladas, bem como as calçadas para o trânsito de pedestres.

Os equipamentos, que já tiveram as lajes concretadas, terão nas próximas semanas a aplicação de massa asfáltica e construção de guias e sarjetas, que junto as caixas de captação de água fluvial (bocas de lobo), completarão o sistema de drenagem.

Outras duas pontes seguem em ritmo acelerado de construção: a da Rua Rafael Sampaio, ao lado do Centro Comercial Popular (Camelódromo), e a da Rua dos Costas, na Vila São Luiz.