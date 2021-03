Comissão da Câmara debate desenvolvimento do turismo em Botucatu

Encontro tinha o intuito de colocar na mesa um panorama geral do turismo local

Da Redação

Na manhã desta quarta-feira (17/03), a Comissão Temporária de Turismo – oficialmente Comissão Temporária de Assuntos Relevantes com a finalidade de promover audiências públicas, encontros, exploração e atividades turísticas em Botucatu – se reuniu de maneira remota para dar início aos seus trabalhos. Formada pelos vereadores Marcelo Sleiman (DEM), Alessandra Lucchesi (PSDB), Erika da Liga do Bem (Republicanos), Lelo Pagani (PSDB) e Silvio (Republicanos), a comissão pretende criar um cronograma de ações para discutir políticas públicas para o setor na cidade.

Este primeiro encontro tinha o intuito de colocar na mesa um panorama geral do turismo em Botucatu. Baseada no Plano Diretor do Turismo, a apresentação feita abordou os vários segmentos turísticos na cidade, ressaltou a necessidade de discipliná-los por meio de leis para atingir sua capacidade máxima e trouxe possibilidades de trabalho a curto, médio e longo prazo

“Estes dados iniciais são importantes para que a Câmara fique a par de como está e qual é o potencial do turismo em nossa cidade. A ideia é realmente assumir o protagonismo neste debate, porque entendemos o turismo como essencial para o desenvolvimento econômico regional e para a geração de emprego e renda”, fala o presidente da Comissão, vereador Marcelo Sleiman.

A partir de agora, a comissão pretende envolver todos os atores interessados nesta construção de políticas públicas: sociedade civil, agências turísticas, proprietários, conselho municipal, instituições educativas, técnicos e poder público. Já nesta sexta-feira (19/03), ela, acompanhada dos demais vereadores da Câmara, irá se reunir com a Secretária Adjunta de Turismo, Roberta Leme Sogayar. O convite veio da secretária, que pretende apresentar sua atuação à frente da pasta aos parlamentares.

Estiveram presentes na reunião os membros da comissão Alessandra Lucchesi, Marcelo Sleiman e Erika da Liga do Bem. Os vereadores Lelo Pagani e Silvio justificaram as ausências. Também acompanhou a conversa o presidente da Câmara, vereador Palhinha (DEM).