Hospital Veterinário da Unesp de Botucatu suspende atividades após casos de Covid-19 em quatro funcionários

Todos os atendimentos na unidade estão suspensos a partir desta quinta-feira, 18 de março

Da Redação

O Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp de Botucatu confirmou quatro casos positivos de Covid-19 entre seus colaboradores. Com isso, todos os atendimentos na unidade estão suspensos a partir desta quinta-feira, 18 de março, até 23 de março.

Conforme comunicado oficial da unidade, emitido à imprensa, duas das pessoas confirmadas com a covid-19 já estavam afastadas e isoladas. Outras duas, no entanto, vinham frequentando a unidade e também estão, neste momento, sem contato com demais pessoas do espaço. Não foi informado se são funcionários ou integrantes da comunidade acadêmica (professores, pesquisadores, alunos de graduação ou de pós-graduação).

Com isso, toda a agenda de atendimentos será reorganizada e nova testagem ocorrerá nos colaboradores no dia 23. Os protocolos de higienização e sanitização foram adotados pela direção do Hospital Veterinário.

