Polícia prende dupla suspeita de matar professor da Unesp em Jaú

Ingresso no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade em 1986, Nicola fez carreira no ensino superior. Atualmente, ele era vice-chefe do Departamento de Comunicação Social e atuava no curso de Jornalismo e no Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia no (Mestrado Profissional).