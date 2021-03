Unesp de Botucatu anuncia leilão de 13 veículos de sua frota; confira edital e fotos

Leilão ocorrerá em 6 de abril, às 9 horas no Anfiteatro do IB Eventos, em Rubião Júnior

Da Redação

A Administração Geral do Câmpus de Botucatu da Unesp comunica a realização de leilão de 13 veículos usados na frota da universidade. O leilão ocorrerá em 6 de abril, às 9 horas no Anfiteatro do IB Eventos, em Rubião Júnior. O edital com todo os trâmites burocráticos, bem como as fotos dos bens a serem vendidos estão especificados no aviso abaixo:

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 01/2021-IBB

Processo: 73/2021-IBB. Objeto: Licitação, modalidade Leilão para venda de 13 veículos de acordo com informações contidas no Edital do Leilão nº 01/2021-IBB. A realização do leilão ocorrerá dia 06 de abril de 2021 às 9 horas no Anfiteatro do Espaço IB Eventos, Distrito de Rubião Júnior, no município de Botucatu, Estado de São Paulo. A íntegra do Edital com seus anexos poderá ser obtido no site www.unesp.br/licitacao ou solicitado pelo e-mail materiais.ibb@unesp.br ou pelo telefone (14) 3880-0800. Os interessados poderão VISTORIAR o objeto do leilão até o dia 05 de abril de 2021, de 2ªs às 6ªs feira, das 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas, sendo OBRIGATÓRIO prévio agendamento, através dos contatos indicados no edital.