Banco Mundial e plataforma finlandesa HundrED selecionam projetos para formação de professores

Objetivo é identificar ações tecnológicas inovadoras

Da Agência Educa Mais Brasil

Com o objetivo de identificar ações tecnológicas inovadoras que auxiliem na melhoria da formação de professores – principalmente na pandemia de Covid-19 – ao redor do mundo, o Banco Mundial e a plataforma finlandesa HundrED lançaram a chamada pública “Professores para um mundo em mudança: Transformar o Desenvolvimento Profissional dos Professores”.

As ideias podem ser enviadas até o dia 20 de março. Para participar, os projetos devem obedecer a critérios como: beneficiar professores ou líderes pedagógicos; ter possibilidade de aplicação em países pobres ou em desenvolvimento; demonstrar potencial de escala nos mais diversos contextos e já ter sido implementada pelo menos duas vezes, desde 2015, em nível regional ou nacional. O público-alvo dos projetos deve ser os profissionais da educação básica.

“Numa nova realidade que exige que os professores adquiram constantemente novas competências e conhecimentos, a tecnologia pode facilitar o acesso a abordagens mais frequentes e em escala para o desenvolvimento profissional dos professores”, diz trecho da convocação.

A chamada também dará preferências a ideias que sejam simples de aplicar, possuam baixa tecnologia (possa utilizar ferramentas como TV, SMS ou rádio) ou que não precisem, necessariamente, de uma conexão fixa de internet.

Todos os projetos selecionados serão divulgados em vídeos e estarão presentes em um relatório distribuído em diferentes países no segundo semestre de 2021. Além disso, terão espaço no site do Banco Mundial e ainda terão a chance de integrar comunidade HundrED, que tem participantes do ecossistema de educação em mais de 100 países. Maiores informações, como guia de entrega dos projetos podem ser consultadas no site do programa.