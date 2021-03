Com saturação de ocupação, Rede privada de saúde de Botucatu amplia oferta de leitos em UTI Covid-19

Rede administrada por uma cooperativa atualmente opera com 20 leitos UTI destinados somente a covid-19

Da Redação

A rede privada de Saúde de Botucatu destinou, durante todo o ano de 2020, 10 leitos de UTI exclusivos para o atendimento de COVID-19 e reservou um andar de seu Hospital Unidade 2 para esse fim específico. Nos últimos dias com o aumento de casos, porém, sua capacidade ficou saturada, registrando índices que chegaram a 180% de ocupação.

Devido a situação, a empresa gestora ampliou nos últimos dias sua capacidade e atualmente opera com 20 leitos UTI destinados somente aos pacientes com a doença. No Hospital Unidade 2, localizado na Vila Assumpção, a maioria dos leitos foi priorizada para atender COVID. O Pronto Atendimento Adulto, que continua atendendo todos os casos de urgência e emergência, também tem uma ala reservada para síndrome gripal.

Além de equipe profissional, leitos e equipamentos – a rede fez um aporte de ventiladores, somando-os aos que já possuía em numero superior à sua necessidade fora da pandemia – a direção da singular tem trabalhado para manter abastecidos os estoques de suprimentos, tendo em quantidade medicamentos, insumos, equipamentos de proteção e oxigênio (são 02 tanques com 10 mil m3 cada um).