Covid-19: mais 69 casos são confirmados em moradores de Botucatu

Há 81 botucatuenses internados em hospitais para tratamento da doença

Da Redação

Na noite desta sexta-feira, 19 de março, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 69 casos de covid-19 em moradores de Botucatu. Com isso, o total chega a 9253 infectados desde o início da pandemia.

Há 81 botucatuenses internados em hospitais para tratamento da doença, sendo que 63 já possuem diagnóstico para a enfermidade. Ao todo, 53 pessoas estão no Hospital das Clínicas (HCFMB), 22 na rede privada de saúde e 6 no Hospital do Bairro.

As taxas de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) no HCFMB é de 95%, sendo que 38 das 40 vagas estão em uso. Já na rede privada o índice é de 80%, onde 16 dos 20 leitos estão ocupados.

O número de botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória também registrou crescimento: 565. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia ainda matou 127 moradores, enquanto que outros 8499 estão recuperados.