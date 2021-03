Lockdown em Botucatu terá início a partir das 20 horas desta sexta-feira (19)

Até às 6 horas de domingo, 22 de março, haverá restrição total quanto a circulação de pessoas pelas ruas

Os botucatuenses devem ficar atentos para o início, nesta sexta-feira (19), das medidas restritivas quanto a circulação de pessoas pelas próximas 48 horas na Cidade. Terá início, pontualmente às 20 horas, o lockdown de 48 horas anunciado esta semana pela Prefeitura. As regras estão definidas pelo decreto 12.145.

Até às 6 horas de domingo, 22 de março, haverá restrição total quanto a circulação de pessoas pelas ruas, bem como praças e demais espaços públicos. Só será permitido o trânsito àqueles em serviços obrigatórios. As pessoas deverão comprovar com documento o motivo da locomoção.

O funcionamento das atividades comerciais será permitido somente às atividades consideradas emergenciais como farmácias, hospitais e Prontos Socorros. Postos de combustível, exclusivamente para abastecimento dos serviços públicos municipais, estaduais e federais, inclusive polícia militar e ambulâncias. Já o setor de alimentação funcionará apenas por delivery, incluindo supermercados, mercearias, hortifrutis e padarias.

No período de abrangência deste decreto, estão proibidas todas as atividades comerciais, de prestação de serviços, industriais e lotéricas, quer para o atendimento presencial, quer para a prática de atividades internas, externas, produtivas, de manutenção, de limpeza ou outra de qualquer natureza, exceto segurança

Ficarão suspensos os serviços de transporte coletivo público nos dias 20 e 21 de março e 27 e 28 de março de 2.021;

O decreto ainda suspende os serviços públicos municipais, estaduais e federais, incluindo o atendimento ao público, exceto os serviços de saúde, de segurança, de justiça de urgência, de fornecimento e tratamento de água, de energia elétrica, de saneamento básico, de coleta de lixo orgânico, de telecomunicações, de assistência social, serviços funerários, cemitérios, de segurança alimentar e os serviços administrativos que lhes deem suporte.

A obrigatoriedade do uso de máscaras prossegue, conforme a lei estadual.

As medidas voltarão a vigorar no final de semana compreendido entre as 20 horas do dia 26 até às 6 horas da manhã do dia 29 de março.

