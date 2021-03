Sebrae-SP lança Programa Orgânicos da Cuesta para produtores rurais

A programação inclui seis encontros online com especialistas e consultorias individuais

Da Redação

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o Programa Orgânicos da Cuesta voltado para produtores rurais de frutas, legumes e verduras orgânicos ou não orgânicos, mas que queiram trabalhar uma agricultura sustentável e regenerativa. As capacitações serão realizadas de forma online entre os dias 29 de março e 13 de abril, das 19h às 21h. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas no link https://cutt.ly/oxyw5ST.

A programação inclui seis encontros online com especialistas e consultorias individuais de tecnologia, inovação, finanças e marketing. De acordo com o consultor do Sebrae-SP Leandro Ribeiro, o mercado de orgânicos segue em crescimento e os produtores precisam seguir uma série de registros e certificações. “O programa vai abordar desde os cuidados com a produção até orientações sobre finanças e marketing. Não basta apenas dominar a parte técnica, mas o produtor também precisa entender da gestão do negócio”, destaca.

O programa começa com uma palestra sobre o mercado orgânico com a engenheira agrônoma da Alvorada Orgânicos, Isabel Leal. Os profissionais do Sebrae-SP Néia França e Henrique Teixeira vão abordar dicas para vender melhor nas redes sociais e como tirar fotos dos produtos para conquistar a atenção do cliente.

A produção será tema de dois encontros online. O primeiro será sobre manejo e certificação orgânica com Amilto Mendonça dos Santos, engenheiro agrônomo, instrutor do Senar e sócio da Basa Agronegócio. Em seguida é a vez de falar sobre transição agroecológica, adubação verde e estruturação de solos com Flávio Chueire, engenheiro agrônomo, extensionista da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo na regional de Botucatu. O consultor do Sebrae-SP Leandro Ribeiro passará orientações sobre como controlas custos de produção.

Os encontros serão realizados duas vezes por semana, de segunda e terça-feira. Outras informações pelo telefone (14) 99899-1114.