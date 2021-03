Volkswagen para produção por 12 dias devido ao agravamento da pandemia

A empresa informou ainda que a medida “foi tomada em conjunto” com os sindicatos

Da Rede Brasil Atual

Com a piora da pandemia no Brasil, a Volkswagen (Volks) decidiu suspender sua produção em todas as unidades, em São Paulo e no Paraná. A princípio, a paralisação será por 12 dias corridos, a partir da próxima quarta-feira (24).

“Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares”, diz a Volks, em nota. “Nas fábricas, só serão mantidas atividades essenciais.” Já funcionários administrativos ficarão em home office.

A empresa informou ainda que a medida “foi tomada em conjunto” com os sindicatos. Ontem (18), o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC comunicou que estava conversando com as associações das montadoras e dos fabricantes de autopeças, A ideia é discutir medidas preventivas, inclusive interrompendo atividades.