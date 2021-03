Alunos da Unesp de Botucatu explicam, em vídeo, consequências da COVID para o corpo

Conteúdos são embasados em pesquisas científicas sobre essa nova doença de dimensões desconhecidas

Da Redação

Os alunos do 2° ano do curso de Ciências Biomédicas do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) foram desafiados a desenvolverem um projeto na disciplina de Fisiologia Geral e Humana I e II, do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, para divulgar informações sobre a COVID-19. A intenção é exemplificar, de forma lúdica e com uma linguagem simples, as implicações da doença em seis sistemas do corpo humano: sistema nervoso, digestório, renal, endócrino, cardiovascular e respiratório. Os conteúdos são embasados em pesquisas científicas sobre essa nova doença de dimensões desconhecidas.

“A intenção por trás do projeto é disseminar conhecimentos claros à população em geral, vinculando a Universidade como promotora da divulgação à comunidade”, segundo os professores do curso de Ciências Biomédicas da Unesp. Muito se fala que o coronavírus atinge os pulmões, mas os seus impactos vão além do sistema respiratório. Por essa razão, através de vídeos didáticos no Youtube, os alunos explicam as consequências em cada sistema.

No sistema cardiovascular, por exemplo, as possibilidades de sequelas da doença são várias: miocardite – inflamação e lesão do tecido cardíaco – que pode levar a arritmias cardíacas ou insuficiência cardíaca, quando o coração tem problemas para bombear o sangue. Indivíduos contaminados também podem ter problemas de coagulação, aumentando o risco de trombose, que pode levar a obstrução de um vaso sanguíneo.

Para saber mais sobre os impactos do COVID-19 em cada sistema do corpo humano, fique por dentro dos vídeos explicativos dos alunos de Ciências Biomédicas que serão divulgados nas redes sociais do IBB.

