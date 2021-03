Barreiras são realizadas nas principais entradas de Botucatu na primeira noite de lockdown

Até as 6 horas de 22 de março, haverá restrição total quanto a circulação de pessoas pelas ruas

Da Redação. Foto principal; Flávio Fogueral

A primeira noite de lockdown em Botucatu teve ruas vazias, principalmente no Centro, além da realização de barreiras nos principais acessos da Cidade. Ação foi em conjunto pela Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal (GCM) e as Polícias Militar e Civil.

As barreiras foram instaladas na Avenida Deputado Dante Delmanto, Avenida José Pedreti Neto, nas proximidades da Sabesp e na Rua Campos Salles. Motoristas foram orientados quanto às regras restritivas em vigor, como o não funcionamento de diversos tipos de serviços e a proibição de circulação que não tenha relação direta com emergência.

Até às 6 horas de 22 de março, haverá restrição total quanto a circulação de pessoas pelas ruas, bem como praças e demais espaços públicos. Só será permitido o trânsito àqueles em serviços obrigatórios. As pessoas deverão comprovar com documento o motivo da locomoção.

O funcionamento das atividades comerciais será permitido somente às atividades consideradas emergenciais como farmácias, hospitais e Prontos Socorros. Postos de combustível, exclusivamente para abastecimento dos serviços públicos municipais, estaduais e federais, inclusive polícia militar e ambulâncias. Já o setor de alimentação funcionará apenas por delivery, incluindo supermercados, mercearias, hortifrutis e padarias.

No período de abrangência deste decreto, estão proibidas todas as atividades comerciais, de prestação de serviços, industriais e lotéricas, quer para o atendimento presencial, quer para a prática de atividades internas, externas, produtivas, de manutenção, de limpeza ou outra de qualquer natureza, exceto segurança;

Ficarão suspensos os serviços de transporte coletivo público nos dias 20 e 21 de março e 27 e 28 de março de 2.021;

O decreto ainda suspende os serviços públicos municipais, estaduais e federais, incluindo o atendimento ao público, exceto os serviços de saúde, de segurança, de justiça de urgência, de fornecimento e tratamento de água, de energia elétrica, de saneamento básico, de coleta de lixo orgânico, de telecomunicações, de assistência social, serviços funerários, cemitérios, de segurança alimentar e os serviços administrativos que lhes deem suporte.

A obrigatoriedade do uso de máscaras prossegue, conforme a lei estadual.

As medidas voltarão a vigorar no final de semana compreendido entre as 20 horas do dia 26 até às 6 horas da manhã do dia 29 de março.