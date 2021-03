Botucatu: transporte coletivo atenderá somente profissionais da saúde durante o lockdown

As medidas restritivas perdurarão até as 6 horas de segunda-feira, 22 de março

Durante a vigência do lockdown em Botucatu pelos próximos dois finais de semana, o transporte coletivo passou por mudanças e terá atendimento exclusivo apenas a profissionais da Saúde. É o que estabelece o Decreto nº12.249, de 19 de março, emitido pelo prefeito Mário Pardini (PSDB).

Segundo o texto, o embarque ocorrerá mediante a apresentação de crachás funcionais e de vinculação com o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), rede privada de saúde, ou outro serviço público de assistência a pacientes com Covid-19. As pessoas que não se enquadrarem neste setor não poderão usufruir do serviço pelo período de lockdown.

Confira o trecho do decreto:

“Nos dias 20, 21, 27 e 28 de março de 2021, os serviços de transporte coletivo, funcionarão exclusivamente para o transporte dos trabalhadores do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu e dos demais equipamentos que englobam o funcionamento de referida estrutura, bem como, os trabalhadores da Unimed, devendo para o embarque apresentarem crachá de identificação e autorização dos respectivos empregadores”.

As medidas restritivas perdurarão até as 6 horas de segunda-feira, 22 de março. Elas voltarão a vigorar a partir das 20 horas do dia 26 de março até as 6 horas do dia 29.