Patrulha da Paz, em Botucatu, está com aulas on-line durante pandemia

Da Redação

Adaptando-se aos novos desafios da pandemia, a Patrulha Escolar da Guarda Civil Municipal está desenvolvendo a 11° edição do Programa Patrulha da Paz, desta vez em um novo formato. Com a suspensão das aulas presenciais, o Programa está sendo aplicado de maneira remota.

Os guardas Nobrega e Jaime enviam vídeos aos alunos do 5º ano escolar, que têm que desenvolver as atividades, como já acontecia em sala de aula presencialmente. Depois, os estudantes podem tirar dúvidas através das plataformas escolares, chats, reuniões virtuais entre outras formas pertinentes ao assunto abordado em cada ciclo.

“O maior desafio está na adaptação, desde a gravação das videoaulas até cada edição, para que fique da maneira mais clara possível e as crianças compreendam o contexto aplicado. O ponto positivo é que estamos tendo todo o apoio das Secretarias de Educação, Segurança e do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente (CMDCA), que entenderam a nossa proposta”, explica o GCM Nóbrega.

O Programa Patrulha da Paz tem 5 ciclos que abordam temas como a história e o trabalho da Guarda Municipal, Cidadania e Civismo, Trânsito Seguro, Perigo das Drogas e Acidentes Domésticos, junto com o SAMU192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Esse ano, o Patrulha da Paz está presente em 23 escolas municipais, além do Colégio Santa Marcelina e do Grupo de Escoteiro Padre Anchieta, atendendo cerca de 1.600 crianças.