Botucatu se despede do empresário Sérgio Ferraz, pioneiro dos “espetinhos”

Ferraz foi um dos pioneiros na venda de espetinhos prontos para o consumo

Da Redação

Morreu neste sábado, 20 de março, o empresário botucatuense Sérgio Luiz Ferraz, aos 84 anos. As causas do óbito não foram informadas. Ele era proprietário do Espetinhos Tullipa’s e deixa a esposa Maria Abílio e os filhos Luiz Antonio, Ronaldo, Valeria e Michelle.

Ferraz foi um dos pioneiros na venda de espetinhos prontos para o consumo em salão de Botucatu, há mais de duas décadas. O Tullipa’s tem como endereço a Avenida Leonardo Villas Boas, na região norte da Cidade. O sistema adotado por sua empresa, em formato de rodízio, inspirou outros empreendimentos que surgiram ao longo dos anos.

O sepultamento ocorre neste domingo, 21, às 13 horas, no cemitério Portal das Cruzes. Devido às medidas de restrição devidas ao lockdown, o acesso será permitido a familiares.