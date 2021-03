Cia de Teatro Chafariz reconta o clássico “A Bela e a Fera”, online, com estreia em 22 de março

O texto foi criado em versão de cordel, rimado e com as provocações e encantamentos típicas dessa linguagem

A Cia de Teatro Chafariz, de Botucatu, realizará, com estreia a partir do dia 22 de março, às 15 horas, em formato online e gravado, o espetáculo “A Bela e a Fera em Cordel”. As exibições estarão disponíveis no canal da companhia no Youtube também nos dias 24, 26, 28 e 30 de março e 1, 2, 5, 7 e 9 de abril, sempre no mesmo horário.

Toda a programação será realizada com recursos do edital Proac Lab Expresso, do Governo do Estado de São Paulo, viabilizados pela Lei Aldir Blanc. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofrem com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus.

Sinopse do espetáculo

A peça “A Bela e A Fera em Cordel” reconta a clássica história “A Bela e a Fera” com muita poesia, música e encantamento. O texto adaptado do conto clássico, em linguagem popular, é de Solange Rivas, que também assina a direção. As músicas especialmente compostas para a peça têm como autores Solange Rivas e Arnaldo Silva.

“A Bela e a Fera é uma história rica em significados. A aparência não representa o interior e o sofrimento da Fera, que não quer ser vista como realmente é. Essa carência de amor verdadeiro também está na lenda de Eros e Psiquê, que representa o amor e a alma”, explica Solange Rivas.

Proposta de dramaturgia

O texto foi especialmente criado em versão de cordel, rimado e com as graças, provocações e encantamentos típicas dessa apaixonante linguagem. As personagens “Janjão Proseador” e “Marieta das Virtudes” chegam cantando e tocando instrumentos pelo meio do público e, ao adentrarem no palco, uma arena delimitada por uma corda de sisal no chão com rosas de plástico, começam a contar uma história apaixonante. Ambos se tornam múltiplos personagens, seja atuando, seja manipulando bonecos. Nesse movimento, contam uma das mais apaixonantes e simbólicas histórias conhecidas mundialmente: a Bela e a Fera.

Concepção de cenário, figurino, iluminação e música

O espetáculo tem a estética popular: figurinos em algodão cru com detalhes bordados na mesma tonalidade. O cenário é composto por um painel de algodão cru ao fundo, que sustenta diversos varais com livrinhos de cordel pendurados. Baús com estampas de chita compõem a cena e trazem uma solução cênica, pois neles estão os bonecos que são manipulados pelos atores, além dos elementos cênicos e acessórios.

Indicação de público-alvo e classificação indicativa

Público: em geral

Classificação etária: livre para todas as idades

Canal da Cia Chafariz no YouTube: https://www.youtube. com/channel/ UCWjjAJL3aLxx7s9o7Biz3sg

Sobre a Cia de Teatro Chafariz

Fundada em abril de 1995, pelo diretor teatral Kim Marques, a Cia de Teatro Chafariz realizou diversas montagens nesses quase 26 anos de existência. Com o afastamento do diretor em 2003, por problemas de saúde, a direção ficou a cargo de Solange Rivas, dramaturga do grupo desde a sua fundação.

Entre peças e esquetes teatrais, foram mais de sessenta trabalhos realizados, a maioria para crianças, mas com muitos trabalhos empresariais e para adultos.

Sobre a autora

Solange Rivas é formada em Letras e pós-graduada em Pedagogia da Dança e do Teatro. E é ao Teatro que ela já dedicou 28 anos da sua vida.

Dirige, há 17 anos, a Companhia de Teatro Chafariz, onde recebeu prêmios de: – Revelação, pelo Texto “Exercícios de Existir”, no II Fetusc (Festival de Teatro da Universidade do Sagrado Coração) – Bauru em 2009 e Melhor Direção, pela peça “Malasarteando” no III Fetusc, em 2010.