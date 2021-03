Padre Laudo Corrêa é transferido para UTI após agravamento da Covid-19

Foi necessário o procedimento de intubação

Da Redação

O padre Laudo Corrêa aponta um agravamento de seu estado de saúde, precisando ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital onde está em Botucatu.

Informação foi divulgada neste domingo, 21 de março, pela Arquidiocese de Botucatu , que ressaltou ainda ter sido necessário o procedimento de intubação.

Correa, responsável pela paróquia Nossa Senhora Consolata, de São Manuel, teve o diagnóstico confirmado para o novo coronavirus na última semana. Inicialmente estava em isolamento doméstico, mas precisou ser transferido no dia 19.

O religioso está em um hospital da rede privada de saúde, na Vila Assumpção, o qual possui convênio com a Igreja Católica.

A Igreja na região de Botucatu passou, no início do ano, por um surto de covid-19 entre seus religiosos. Dois padres (Luiz Alcione Grillo, de 58 anos, e Sebastião dos Santos, 48) e três freiras (Maria Nilda dos Reis, 80, e Maria Aparecida de Oliveira, 97 e Luzia Conceição Ferreira,87 ) do Convento Servas do Senhor, morreram vítimas do novo coronavírus.