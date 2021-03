Reunião debate desenvolvimento do turismo em Botucatu

Foram apresentadas ações propostas para serem implantadas a curto, médio e longo prazos

Da Redação

Reunião remota feita pela Câmara Municipal de Botucatu, realizada na manhã desta sexta-feira, 19 de março, debateu os aspectos turísticos e de desenvolvimento do setor. Por cerca de duas horas, os vereadores receberam informações detalhadas sobre o Planejamento Estratégico da Secretaria Adjunta de Assuntos de Turismo.

A secretária adjunta, Roberta Sogayar, apresentou com detalhes as ações propostas para serem implantadas a curto, médio e longo prazos no município e o plano deixa claros o potencial da cidade e o desejo de que ela seja protagonista do desenvolvimento regional nessa área.

“Entendemos que só vamos conseguir atuar se trabalharmos de forma positiva e colaborativa com todas as instâncias, por isso solicitamos esta que é a primeira, de muitas reuniões para troca de informações e experiências com o Legislativo”, explica Sogayar. “A Câmara, por exemplo, será importante parceira no momento de elaborar legislações que colaborem com as ações da pasta, que vão impulsionar fortemente nosso município”, completa o presidente da Casa, vereador Palhinha (DEM).

Além da secretária adjunta, participaram do encontro a assessora da Secretaria, Carol Lopes, assessores da Câmara e os vereadores Alessandra Lucchesi (PSDB), Cláudia Gabriel (DEM), Marcelo Sleiman (DEM), Érika da Liga do Bem (REPUBLICANOS) e Palhinha.