SP tem 28,6 mil internados por COVID-19 e ultrapassa a marca de 12 mil pacientes em UTI

Da Redação

O Estado de São Paulo registra hoje (21) 12.068 pacientes internados em leitos de Terapia Intensiva devido à COVID-19, número nunca antes registrado na pandemia. Há também 16.570 pessoas em leitos de enfermaria, totalizando 28.638 pacientes hospitalizados.

O número é 109% maior que o de quatro semanas atrás: em 21 de fevereiro, eram 13.665 internados em ambos os tipos de leito.

Neste período, as taxas de ocupação das UTIs subiram mais de 23 pontos percentuais tanto no Estado quanto na Grande São Paulo, alcançando os atuais 91,2%.

Em toda a pandemia, já são 2.306.326 casos confirmados e 67.558 vítimas fatais. Até o momento, 98% das 645 cidades de SP já tiveram pelo menos uma morte pela doença.

Hoje, o número de pessoas diagnosticadas e recuperadas ultrapassou 2 milhões de pessoas: já são 2.001.058, sendo que 229.345 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Está vigente até o dia 30 a Fase Emergencial do Plano São Paulo, com medidas mais duras de restrição, com a finalidade de garantir a assistência a vida e conter a sobrecarga em hospitais de todo o Estado, além de frear o aumento de novos casos, internações e mortes pelo coronavírus.

Devido ao recrudescimento da pandemia, o Governo de SP reforça a importância sobre o respeito ao Plano São Paulo e as medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene das mãos. É fundamental que a população fique em casa neste momento.

A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.